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Milas'ta 122 kilo esrar ele geçirildi

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 16 çuvalda 122 kilo esrar ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı

06 Aralık 2017 21:20

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Milas ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 16 çuvalda 122 kilo esrar ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün koordinesinde Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği\'nce Muğla\'nın Milas ve Fethiye ilçeleri ile Şanlıurfa ve Antalya\'da bu sabah eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Antalya\'nın Korkuteli İlçesi\'nde serada yetiştirildikten sonra satış için çuvallanan piyasa değeri 1 milyon lira olduğu belirtilen 122 kilo esrar ele geçirildi. 
Esrarla ilgili Milas\'tan M.Ü., Antalya\'dan Ö.Ç., Şanlıurfa\'dan B.K., Fethiye\'den ise S.Ü., M.T., B.Ş. ve S.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

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