Milas ve Bursa'da orman yangını; alevler yerleşim bölgesine yaklaştı

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde ise rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yerleşim bölgesine yaklaştı. Ekipler havadan ve karadan yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Bursa Nilüfer Demirci Mahallesi Emir Sokak devamındaki çamlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan, helikopter de havadan yangın söndürme çalışmasına katılıyor.

Yangın söndürme çalışması sebebiyle oluşan dumanlar Nilüfer ilçesinin bir çok yerinden görülüyor. Yangının villalara sıçramaması için tedbir alınırken, söndürme çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili güvenlik güçleri de çalışma başlattılar.

Milas

Milas'ın kırsal Kayadere mahallesindeki ormanlık alanda, bugün 14.00 sıralarında, saat henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme helikopteri, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Genç çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki alevlere havadan ve karadan mühalaye başlandı.

Aydos

Öte yandan İstanbul'da Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde bulunan Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alınmıştı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

TIKLAYIN - Aydos Ormanı'nda bir yangın daha!