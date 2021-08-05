Milas Belediye Başkanı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor

Muğla Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Yangın, yüksek gerilim hatlarını tehdit eder hale geldi. Eğer yangın bu bölgeye ulaşırsa Milas ve Bodrum’a elektrik verilemeyebilir. Yangın, kuzey yönünde Yeniköy Termik Santrali’ne doğru ilerliyor” açıklaması yaptı.

Tokat'ın paylaşımı şöyle:

"Yangın, Akçakaya’yı aşarak Gürceğiz’e dayandı. Bayır mahallesi boşaltılıyor. Yangın yüksek gerilim hatlarını tehdit eder hale geldi. Eğer yangın bu bölgeye ulaşırsa Milas ve Bodrum’a elektrik verilemeyebilir. Yangın, kuzey yönünde Yeniköy Termik Santrali’ne doğru ilerliyor." (Fotoğraf Arşiv)