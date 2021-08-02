Milas Belediye Başkanı: 3 bakanımız Milas’ta açıklama yapıyor, ben ekrandan izliyorum

Muğla'nın Milas ilçesi Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yangınlarla ilgili son bilgileri paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un açıklamaları sırasında Twitter hesabından “Üç Sayın Bakanımız Milas’ta açıklama yapıyor, Milas Belediye Başkanı olarak ben ekranlardan izliyorum” paylaşımını yaptı.

Tokat, “Belediye olarak, diğer belediyelerle olan yakınlık ve iş birliğimizi bakanlıklarımızla da kurabilmeyi, sürece daha fazla dahil edilmeyi ve birlikte olabilmeyi isterdik…” düşüncesini dile getirdi.