Milas Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine karşı nöbet sürüyor; jandarma ile çevreciler arasında arbede yaşandı

Günlerce orman yangınıyla boğuşan Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda kömür ocağı açmak amacıyla ağaçların katledilmesine karşı çıkan İkizköy’de gece yarısı jandarmanın müdahalesiyle nöbet alanından çıkarılan köylüler ve çevreciler ile jandarma arasında gergin bekleyiş sürüyor. Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun İdare Mahkemesi’ne başvurarak köylülerin zorla çıkarıldığı alanın şahıs arazisi olmasını hatırlatıp yürütmeyi durdurma kararı verilmesini istedi. Bir çevrecinin kendini ağaca zincirlemek istediği dakikalarda da jandarma ile çevreciler arasında arbede yaşandı.

Sözcü gazetesinden Yaşar Anter’in haberine göre, Milas- Ören karayolunun üzerinde yaklaşık 200 jandarma tarafından önleri kesilen köylü ve çevrecilere destek büyüyor. Sabah saatlerinde Ekoloji Birliği Derneği ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Koruma Derneği üyeleri Milas-Ören yolunda pankart ve dövizlerle yürüyüş yaparak İkizköy’e geldi. Milas- Ören karayolu kısa bir süre trafiğe kapandı.

Üç kadının etrafını 14 jandarma çevirince gerginlik yaşandı

Yerde oturarak bekleyen üç kadının etrafını 14 jandarmanın çevirmesi üzerine gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında bazı komutanların avukatlarla tartıştığı görüldü. Daha sonra askerlerin kadınların etrafından çekilmesi ile gerginlik sona erdi.

Kendisini ağaçlara zincirlemek isteyince arbede çıktı

Kazdağları direnişçilerinden Füsun Kayra da beline bağladığı zincirler ve kilitlerle kendisini çam ağaçlarından birine bağlamak istedi. Jandarmalar Karya’yı engelliyip gözaltına almak isteyince gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesini CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve bölgedeki avukatlar önledi.

Muğla Barosu İdare Mahkemesi'ne başvurdu

Köylülere destek olmak için bölgeye gelen Muğla Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Metin Kesikciler, Ahmet Aksüt, Emre Atmaca, Azat Öztürk, Uzay Kahraman ve Cengizhan Karaşin sık sık jandarma ile karşı karşıya gelen köylülerle görevliler arasında diyalog kurulmasına yardımcı oldu. Av. Metin Kesikçiler, şunları söyledi:

Burada Valiliğin talimatı bir genelgeye dayanıyor. Genelgede ormanlık alanlara girilmesi yasak deniliyor. Ancak buradaki nöbet alanı bir kişinin tarlası, bu nedenle alınan bu kararın yanlış ve hukuksuz olduğunu söylüyoruz. Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun bu kararın iptal edilmesi yani yürütmenin durdurulması için Muğla İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Şimdi mahkemenin vereceği kararı bekliyoruz” diye konuştu.

Bölgede çevreci ve köylüler zaman zaman slogan atarak zaman zaman şarkılar söyleyerek bekleyişlerini sürdürüyor.

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