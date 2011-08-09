T24 LogoT24 Logo
Dünya

MİLANO'YA BÜYÜK CAMİ YAPILACAK ROMA (A.A)

09 Ağustos 2011 15:21

-MİLANO'YA BÜYÜK CAMİ YAPILACAK ROMA (A.A) - 09.08.2011 - İtalya'nın Milano Belediyesi yetkilileri ve Milano Müslüman Toplumu'nun aldığı karara göre, kentte bir yıl içinde her semte kültür merkezi açılması ve ardından büyük cami projesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Milano Belediyesi yetkilileriyle Müslüman Toplumu yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, kente büyük bir cami yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı, bunun öncesinde de her semte içinde mescitlerin bulunduğu kültür merkezlerinin açılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Marino Sarayı'ndaki toplantıya katılan belediye üst yönetiminin refah işlerinden sorumlu üyesi Chiara Bisconti yaptığı açıklamada, "Kent yönetiminin görevlerinden biri de şehir içindeki semtlerde kültür merkezleri oluşturmaktır. Milano gibi bir kente geçici, tampon çözümler yakışmaz" dedi. Bisconti'nin, ramazan ayı olması dolayısıyla ibadet yeri sorununun öncelik taşıdığı görüşüne, Milano Müslüman Toplumu yöneticisi Jenner Abdel Hamid Shaari de destek verdi. "Bu gelişmeyi 20 yıldır bekliyorduk. 20 yıl sonra bugün tam vatandaş oluyoruz" diyen Shaari, öncelikle semtlerde ibadet edilebilecek kültür merkezlerinin açılması gerektiğini, ardından büyük cami projesinin düşünüleceğini söyledi. Mayıs ayında yapılan kısmi yerel seçimlerde Milano belediye başkanlığını merkez solun adayı Giuliano Pisapia'ya kaptıran iktidardaki Özgürlükçü Halk Partisi (PdL) yetkililerinden ise Milano'daki şartların uygun olmadığı gerekçesiyle büyük cami projesine itirazlar geliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24