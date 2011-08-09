-MİLANO'YA BÜYÜK CAMİ YAPILACAK ROMA (A.A) - 09.08.2011 - İtalya'nın Milano Belediyesi yetkilileri ve Milano Müslüman Toplumu'nun aldığı karara göre, kentte bir yıl içinde her semte kültür merkezi açılması ve ardından büyük cami projesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Milano Belediyesi yetkilileriyle Müslüman Toplumu yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, kente büyük bir cami yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı, bunun öncesinde de her semte içinde mescitlerin bulunduğu kültür merkezlerinin açılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Marino Sarayı'ndaki toplantıya katılan belediye üst yönetiminin refah işlerinden sorumlu üyesi Chiara Bisconti yaptığı açıklamada, "Kent yönetiminin görevlerinden biri de şehir içindeki semtlerde kültür merkezleri oluşturmaktır. Milano gibi bir kente geçici, tampon çözümler yakışmaz" dedi. Bisconti'nin, ramazan ayı olması dolayısıyla ibadet yeri sorununun öncelik taşıdığı görüşüne, Milano Müslüman Toplumu yöneticisi Jenner Abdel Hamid Shaari de destek verdi. "Bu gelişmeyi 20 yıldır bekliyorduk. 20 yıl sonra bugün tam vatandaş oluyoruz" diyen Shaari, öncelikle semtlerde ibadet edilebilecek kültür merkezlerinin açılması gerektiğini, ardından büyük cami projesinin düşünüleceğini söyledi. Mayıs ayında yapılan kısmi yerel seçimlerde Milano belediye başkanlığını merkez solun adayı Giuliano Pisapia'ya kaptıran iktidardaki Özgürlükçü Halk Partisi (PdL) yetkililerinden ise Milano'daki şartların uygun olmadığı gerekçesiyle büyük cami projesine itirazlar geliyor.