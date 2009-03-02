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Spor

Milano'da gol düellosu

İtalya Serie A'da Roma'nın ilk yarısını 2-0 önde kapadığı mücadelede Inter, ikinci yarıda skoru eşitlemeyi başardı.

02 Mart 2009 02:00


İtalya Serie A'nın lideri Inter, Roma ile karşılaştı. Roma'nın ilk yarısını 2-0 önde kapadığı mücadelede Inter, ikinci yarıda skoru eşitlemeyi başardı.

İtalya Serie A’nın lideri Inter, Roma’yı Giuseppe Meazza’da ağırladı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında konuk ekip Roma öne geçmeyi başardı. Sağ kanattan Motta’nın ortasına iyi yükselen De Rossi, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

Golün şokunu atlatamayan Inter, altı dakika sonra iki farkla geriye düştü. Panucci’nin pasına hareketlenen Riise, Maicon’u geçerek çizgiye indi. Julio Cesar’ın kalesini terk etmesini iyi değerlendiren Norveçli oyuncu skoru 2-0’a getirdi.

İlk yarı Roma’nın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip Inter, Balotelli ile farkı bire indirdi. Adriano, ceza sahasının sağında topla buluştu ve sol kanattan bindiren genç oyuncuya pasını çıkardı. Balotelli de Doni’nin kapattığı köşeden topu ağlara göndermeyi başardı.

Bu gole Roma cevap vermekte gecikmedi. 57. dakikada Vucinic’in pasında Baptista, Cambiasso’nun müdahale etmesine engel oldu ve top Brighi’nin önünde kaldı. Kaleci Julio Cesar ile karşı karşıya kalan Brighi skoru 3-1’e getirdi.

63. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Balotelli yerde kaldı ve hakem tartışmalı bir penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Balotelli, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

78. dakikada Stankovic’in yerine oyuna dahil olan Crespo, oyuna girdikten bir dakika sonra skoru eşitledi. Crespo kale sahasında, iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşu ile skoru 3-3’e getirdi.

Son dakikalarda Inter kalesinde baskı kuran Roma, galibiyet golünü bulamayınca karşılaşmadan iki ekipte birer puanla ayrıldı.

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