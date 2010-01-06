Milano'da da hâkime mermili mektup!

T24 - Türkiye'de karargâh araması yapan hâkime ve savcıya gönderilen mermili mektup olayının aynısı İtalya'da yaşandı. Milano'da terör davalarına bakan ön soruşturma hakimi Guido Salvini'ye de mermili mektup gönderildi. Bu durum üzerine emniyet teşkilatı, İtalyan polisine işbirliği teklifi önerdi.



Postanedeki dağıtım işlemi sırasında kuşku üzerine açılan mektuptan, yazılı bir not eşliğinde dokuz milimetre çapında üç adet mermi çıktı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



NTV'nin haberine göre, yıllardır aydınlatılamayan karanlık terör olaylarının yanı sıra aşırı solun terör eylemlerine bakmakta olan Salvini'ye gönderilen tehdit mektubu, geçen hafta Peschiera Borromeo beldesindeki postanede çalışan bir memur tarafından tesadüfen fark edildi.



Hâkime gönderilen mektuptaki garip kabarıklıktan kuşkulanılarak savcılık ve güvenlik birimlerince açılan mektubun, Devrimci Proleter Birlik adlı sol örgüt tarafından gönderildiği belirtildi.



"Birliğimiz, terörle mücadelenin simgesi olan Hâkim Salvini'nin şahsında devlet ve yargıya saldırma sorumluluğunu üstlenmektedir. Yaşasın yoldaşlarımızın mücadelesi" ifadesinin kullanıldığı tehdit mektubunda, 11 Şubat 2007 biçiminde bir tarihe atıfta bulunulmuş olması da dikkati çekti.



Terörle mücadele uzmanları, atıfta bulunulan tarihle, hadisenin 2007'nin Şubat ayındaki bir operasyonda yeni Kızıl Tugaylar'a mensup olma iddiasıyla 15 kişinin Hakim Salvini'nin emriyle tutuklandığının ima edilmiş olmasından kuşkulanıyor.



Adını ilk kez 6 Temmuz 2000'de duyuran Devrimci Proleter Birlik örgütü, o tarihten bu yana zaman zaman muhtelif kurumlara gönderdiği tehdit mektupları veya bombalı paketlerle dikkati çekiyor.



Türk polisi devrede



İtalya'dan da Türkiye'deki benzer bir mermili mektup olayı üzerine, Türk makamları harekete geçerek İtalyabn polisine işbirliği teklifi önerirken, mermilerin kaynağı ile ilgili bilgi istedi.

