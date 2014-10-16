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Dünya
Deutsche Welle

Milano'da Asya-Avrupa Zirvesi

Asya ve Avrupalı liderleri bir araya getirecek ASEM Zirvesi İtalya'nın ev sahipliğinde bugün Milano'da başlıyor.

16 Ekim 2014 11:09


İki gün sürecek toplantıya 50'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor.

Zirvede Ukrayna krizi çerçevesinde görüşmelerin yapılması bekleniyor. Son olarak ağustos ayı sonunda bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun ASEM Zirvesi'nde görüşmesi bekleniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de Putin ile biraraya geleceği öğrenildi.

Zirve gündeminde ekonomik konular ağırlıklı yer tutuyor. Ortak ticaretin geliştirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve uluslararası güvenliğe yönelik tehditler, ASEM gündeminin diğer başlıkları arasında sıralanıyor.

İslamcı aşırılık ve IŞİD terör örgütüyle mücadelenin zirvede görüşülmesi bekleniyor. Ebola salgınına karşı alınabilecek ortak önlemler, toplantının bir başka konusu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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