Milano'da uçak, ofis binasına girdi: 8 ölü

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İtalya'nın Milano kentinin bir banliyösünde küçük motorlu uçak, bir ofis binasına girdi.

Uçağın içindeki 6 yolcu ve 2 kişilik mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği belirtildi.

Milano'nun Linate Havalimanı'ndan havalanıp, Sardinya'ya giderken çakılan özel uçağın kaza yapmasına neyin neden olduğu ile ilgili soruşturma başlatıldı. Park halindeki birkaç arabanın da alev aldığı belirtildi.

Uçağın çarptığı 2 katlı ofis binasının kaza anında boş olduğu açıklandı.

İtfaiyeciler, kaza yerinin yakınındaki metro istasyonunda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

İtalyan medyasına göre pazar günü kaza yapan uçağı 68 yaşındaki Rumen gayrimenkul devi Dan Petrescu uçuruyordu. Corriere della Sera ve AGI'ye göre kazada Romanya'nın en zengin isimlerinden Petrecu'nun eşi ve oğlu da hayatını kaybetti. İtalyan bir iş insanı olan Filippo Nascimbene ve ailesinin de kazada öldüğü aktarıldı.

Savcılar, kazanın nedeni ile ilgili kesin bir açıklama yapmak için erken olduğunu ifade ederken, kara kutunun ise incelenmek üzere alındığını ifade etti.