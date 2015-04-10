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Dünya

Milano Adliyesi'nde silahlı saldırı: 3 ölü

İtalya'nın Milano kentindeki Adalat Sarayı'nda, bir kişi silahlı saldırı düzenledi

10 Nisan 2015 09:42

İtalya'nın Milano kentindeki Adalat Sarayı'nda, bir kişi sanık sıfatıyla katıldığı duruşmada silahlı saldırı düzenledi.

Duruşma salonunda etrafa ateş açan Claudio Giardiello, ardından salondan çıktı ve bir temyiz yargıcının odasına giderek yargıca ateş etti.

Saldırıda bir yargıç, bir avukat ve bir sanık hayatını kaybetti.

Müteahhit olduğu bildirilen Giardiello, bir iflas davasında sanık sandalyesinde oturuyordu.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, olayın ardından motosikletle kaçan Giardiello, kentin 25 km dışında yakalandı.

La Repubblica gazetesi Giardiello'nun kaçmadan önce Adalet Sarayı'nda yaklaşık bir saat saklandığını yazdı.

Saldırı, metal dedektörlerinden geçilerek girilen adliyedeki güvenlik önlemleri ile ilgili yeni tartışma başlattı.

Milano Savcısı Edmondo Bruti Liberat, saldırganın adliye çalışanlarının kapısından sahte kimlikle girmiş olabileceğini açıkladı.

Bu kapıda metal dedektörü bulunmadığı bildirildi.

Associated Press ajansı da, avukat ve adliye çalışanlarının adliyeye girerken genellikle aranmadığını belirtti.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, bir kişinin adliyeye silahla girmesinin "akıl almaz" bir olay olduğunu ve olayın soruşturulacağını belirtti.

Saldırıda iki kişi de yaralandı.

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