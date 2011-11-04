-Milanlı futbolcu Cassano kalp ameliyatı oldu ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Kalbinde delik tespit edilen Milanlı futbolcu Antonio Cassano'nun ameliyat edildiği açıklandı. Milan'dan yapılan açıklamada, Mario Carminati tarafından yapılan ve 35 dakika süren ameliyatın oldukça başarılı geçtiği belirtildi. Ligde hafta sonunda oynanan Roma maçının ardından fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Cassano'nun kalbinin sağ ve sol kulakçıkları arasında küçük bir delik olduğu tespit edilmişti. Futbolcunun kalbindeki sorun nedeniyle beynine yeterince kan gitmediği, ancak Cassano'nun beyninde kalıcı bir soruna rastlanmadığı belirtilmişti. 29 yaşındaki Cassano'nun 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.