T24 LogoT24 Logo
Spor

Milanlı futbolcu Cassano kalp ameliyatı oldu ANKARA (A.A)

04 Kasım 2011 14:22

-Milanlı futbolcu Cassano kalp ameliyatı oldu ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Kalbinde delik tespit edilen Milanlı futbolcu Antonio Cassano'nun ameliyat edildiği açıklandı. Milan'dan yapılan açıklamada, Mario Carminati tarafından yapılan ve 35 dakika süren ameliyatın oldukça başarılı geçtiği belirtildi. Ligde hafta sonunda oynanan Roma maçının ardından fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Cassano'nun kalbinin sağ ve sol kulakçıkları arasında küçük bir delik olduğu tespit edilmişti. Futbolcunun kalbindeki sorun nedeniyle beynine yeterince kan gitmediği, ancak Cassano'nun beyninde kalıcı bir soruna rastlanmadığı belirtilmişti. 29 yaşındaki Cassano'nun 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24