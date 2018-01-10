Milan'dan Oğuzhan için Beşiktaş’a 67 milyon TL

İngiliz ve İspanyol kulüplerinin ilgilendiği Beşiktaş’ın kaptanı Oğuzhan Özyakup’a bu kez Milan talip oldu. Kırmızı-siyahlıların Oğuzhan için 15 milyon Euro (67 milyon TL) önerdiği iddia edildi.

Beşiktaş’la 5 yıllık yeni kontrat imzalayan Oğuzhan’ın menajeri aracılığıyla önerinin kendisine de iletilmesi sonrasında kararı Başkan Fikret Orman’a bıraktığı ifade edildi.

Fikret Orman bu kez bırakmıyor

Cenk Tosun’u İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a 22 milyon Euro’ya (99 milyon TL) gönderen Başkan Fikret Orman, ara transfer döneminde takımın bir diğer önemli yıldızını göndermeye sıcak bakmıyor. Orman’ın, Milan’ın bu önerisine, “Oyuncumuzu Ocak ayında göndermeyi düşünmüyoruz. Ama bu konuyu sezon sonunda konuşabiliriz” cevabını verdiği bildirildi. (Fanatik)