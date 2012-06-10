Milan'dan Cristiano Ronaldo için 200 milyon Euro!

İtalyan devi Milan, Ronaldo için Real Madrid'e 200 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip Real Madrid’in ilgisini bu kez 200 milyon euroluk teklifle çekmek istiyor... Ancak bu rakamın büyüklüğünün yanı sıra bir başka ilginç nokta da bu paranın kulübün hisselerinin satışından gelecek olması.



Çizme basınına göre Dubai Şeyhi Al Maktoum, Milan’ın yüzde 25 hissesini almak üzere görüşmelerde bulunuyor. Berlusconi’nin de bu satış için onay verdiği öğrenilirken gelecek paranın bir bölümüyle ise Ronaldo için 200 milyon euro ile İspanyol ekibinin kapısı çalınacak.