-Milan'da sakatlar kervanına pato da katıldı MİLANO (A.A) - 23.09.2011 - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın Brezilyalı forveti Alexandre Pato, sakatlığı nedeniyle 4 hafta forma giyemeyecek. Milan Kulübü'nün açıklamasında, Udinese ile ligde iki gün önce oynanan karşılaşmada sağ bacağından sakatlanan Pato'nun, en az 4 hafta futbol oynayamayacağı belirtildi. Takımın genel menajeri Adriano Galliani, sakatlıklarla boğuştuklarını belirterek, ligde 3 maçta 2 puan alan Milan'ın, sakat oyuncuların geri dönmesiyle çıkışa geçeceğini öne sürdü. Milan'da, Zlatan Ibrahimovic, Robinho, Kevin-Prince Boateng, Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso, Philippe Mexes ve Luca Antonini'nin de sakatlığı bulunuyor.