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Spor

Milan'da operasyon

AC Milan, Brezilya takımlarından Fluminense'nin Brezilyalı oyuncusu Thiago Silva ile ilgileniyor.

19 Kasım 2008 02:00


İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AC Milan, Brezilya takımlarından Fluminense'nin Brezilyalı oyuncusu Thiago Silva ile ilgileniyor.

AC Milan Asbaşkanı Adriano Galliani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Brezilyalı defans oyuncusu Silva'yı, kulübün renklerine bağlamak istediklerini söyledi.

24 yaşındaki Fluminense oyuncusu, 2001 yılında RS Futebol'da başladığı futbol kariyerine, sırasıyla Juventude, FC Porto, Dinamo Moskova ve Fluminense'de devam etti.

Silva, Brezilya Milli Futbol Takımı'nın da formasını giyiyor.

Bu arada Galliani, İngiliz futbolcu David Beckham'ın da 3 aydan fazla takımda kalmayacağını yineledi. Oysa kulübün sahibi Silvio Berlusconi'nin oğlu, Los Angeles Galaxy oyuncusu ile uzun süreli bir anlaşma yapmak istediklerini belirtmişti

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