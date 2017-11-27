Milan’da, Montello’nun görevine son verildi

Milan, teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verildiğini açıkladı.
Milan'da kötü gidişin faturası teknik direktör Vincenzo Montella'ya kesildi. 2016'dan bu yana takımı çalıştıran İtalyan teknik adam son olarak Torino karşısında alınan beraberlikle birlikte görevinden alındı. Milan, Montella'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna altyapıda görev alan eski oyuncusu Gennaro Gattuso'yu getirdi.
Milan ilk 14 haftada topladığı 20 puanla 7. sırada yer alıyordu. Sezon başında Hakan Çalhanoğlu, Leonardo Bonucci, Kessie, Andre Silva, Nikola Kalinic gibi flaş transferlere imza atan Milano ekibi bir türlü istenen futbolu sahaya yansıtamamıştı.(Ajansspor)