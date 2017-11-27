T24 LogoT24 Logo
Spor

Milan’da, Montello’nun görevine son verildi

Milanlı eski futbolcu Gattuso takımın başına getirildi

27 Kasım 2017 16:00

Milan, teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verildiğini açıkladı.

Milan'da kötü gidişin faturası teknik direktör Vincenzo Montella'ya kesildi. 2016'dan bu yana takımı çalıştıran İtalyan teknik adam son olarak Torino karşısında alınan beraberlikle birlikte görevinden alındı. Milan, Montella'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna altyapıda görev alan eski oyuncusu Gennaro Gattuso'yu getirdi.

Milan ilk 14 haftada topladığı 20 puanla 7. sırada yer alıyordu. Sezon başında Hakan Çalhanoğlu, Leonardo Bonucci, Kessie, Andre Silva, Nikola Kalinic gibi flaş transferlere imza atan Milano ekibi bir türlü istenen futbolu sahaya yansıtamamıştı.(Ajansspor)

 

ETİKETLER

MilanMontelloGörevine son verildiGattuso

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24