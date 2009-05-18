'Milan’da kalacağım'



Fazla forma şansı bulamamaktan yakınan Brezilyalı oyuncu, yine de ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.



Geçtiğimiz yaz sezonunda gerçekleşen Ronaldinho transferi, Milanlı taraftarlar tarafından büyük sevinçle karşılanmıştı. Sezona iyi de bir başlangıç yapan 29 yaşındaki futbolcu, zamanla formdan düştü ve kenarda oturmak zorunda kaldı.



Daha Barcelona’dayken, Manchester City kulübünden de bir teklif alan Brezilyalı yıldız, Milan’a gelmeyi tercih etmişti.



La Gazzetta dello Sport’taki haberde Ronaldinho’nun şu sözlerine yer verildi: “Takım arkadaşlarımla, menajerimle ve taraftarlarla aram çok iyi. Bu formayı bırakmayı düşünmüyorum. Milan’a şampiyon olmaya gelmiştim ama bu sene hedeflerimize ulaşamadık. Önümüzdeki sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için söz veriyorum."



Sezon sonunda Chelsea’ye gideceği konuşulan Ancelotti ile ilgili de konuşan Brezilyalı yıldız, “Mutsuz mu? Onun mutsuz olması bizi de mutsuz eder” diyerek antrenörüne destek çıktı.



Milan formasıyla bu sezon Serie A’da 16 maça çıkan Ronaldinho, sekiz kez ağları havalandırmayı başarmıştı.

