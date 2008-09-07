Milan'da Kaka sevinci



Milan taraftarı, Bologna karşısında alınan şok yenilgi sonrası yaşadığı üzüntüyü, Kaka’dan gelen sevindirici haberle atlattı.



Ligin ilk haftasında, Milan iyi oynamasına rağmen girdiği pozisyonları değerlendiremeyerek, sahasında Bologna’ya 2-1 yenilmişti.



Geçen sene yaşanan kötü sezonun ardından bu seneye flaş transferler yaparak giren Milan, aldığı yenilgiyle sezona kötü bir başlangıç yapmıştı ve taraftarlarını üzmüştü.



Ama Kaka’nın sakatlığının geçmesi taraftarları sevindirdi. Antrenman maçlarında takımla birlikte çıkan Brezilyalı yıldızın, dizinde hiçbir ağrı hissetmediği sakatlığını atlattığı söyleniyor. Hafta sonu oynanacak Genoa maçında oynaması beklenen Kaka’nın vatandaşı Ronaldinho’yla birlikte nasıl bir performans göstereceği merak konusu.



