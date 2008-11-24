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Spor

Milan'a Torino çelmesi: 2-2

Serie A'nın 13. haftasında oynanan karşılaşmada, Torino'nun Olimpiyat Stadı'ndaki konuğu Milan'dı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlik ile sonuçlandı.

24 Kasım 2008 02:00


İtalya Serie A'nın 13. haftasında oynanan karşılaşmada, Torino'nun Olimpiyat Stadı'ndaki konuğu AC Milan'dı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlik ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın golsüz tamamlanan ilk 25 dakikalık periyodunun ardından, bu dakikada Stellone ile öne geçen Torino'nun üstünlüğü uzun sürmedi ve konuk ekip Milan, önce 28. dakikada Pato, ardından da 34. dakikada Ronaldinho'nun attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Oldukça sert ve bol sarı kartlı geçen ikinci yarıda ev sahibi Torino 78. dakikada Rosina'nın penaltıdan attığı golle 2-2'lik beraberliği yakaladı. Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol gelmedi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Torino ligdeki puanını 12'ye yükseltirken, Milan 27 puanla ikinci sırada kaldı.

İtalya Serie A'da günün toplu sonuçları şöyle:

Chievo 0 - 2 Siena
Lazio 1 - 1 Genoa
Lecce 0 - 3 AS Roma
Napoli 2 - 2 Cagliari
Reggina 3 - 1 Atalanta
Sampdoria 3 - 0 Catania
Bologna 1 - 1 Palermo
Torino 2 - 2 AC Milan



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