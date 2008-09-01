T24 LogoT24 Logo
Spor

Milan'a soğuk duş aldırdılar

İtalya Ligi Serie A'da sezonun ilk haftası büyük sürprizlere sahne oldu.

01 Eylül 2008 03:00

İtalya Ligi Serie A'da sezonun ilk haftası büyük sürprizlere sahne oldu.

İnter'in Sampdoria ile yaptığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmasının ardından, Roma da kendi evinde Napoli'yle 1-1 berabere kaldı.

Asıl şoku ise Milanlı taraftarlar yaşadı. Ronaldinho ve Shevchenko'lu Milan, sezonun ilk maçında kendi evinde Bologna'ya 2-1 yenildi. Maçın 18. dakikasında Bologna'lı Di Vaio'nun golüyle 1-0 yenik düşen Milan, Ronadinho'nun asistiyle Ambrosini'nin 41'nci dakikada gelen golüyle ilk yarıyı 1-1 berabere kapattı. Ancak 79'ncu dakikada Bologna'dan Valiani'nin attığı gol skoru belirledi.

Maç süresince Ronaldinho en çok gol pozisyonu hazırlayan futbolcu oldu, ancak Milan yenilen taraf oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24