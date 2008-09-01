Milan'a soğuk duş aldırdılar

İtalya Ligi Serie A'da sezonun ilk haftası büyük sürprizlere sahne oldu.



İnter'in Sampdoria ile yaptığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmasının ardından, Roma da kendi evinde Napoli'yle 1-1 berabere kaldı.



Asıl şoku ise Milanlı taraftarlar yaşadı. Ronaldinho ve Shevchenko'lu Milan, sezonun ilk maçında kendi evinde Bologna'ya 2-1 yenildi. Maçın 18. dakikasında Bologna'lı Di Vaio'nun golüyle 1-0 yenik düşen Milan, Ronadinho'nun asistiyle Ambrosini'nin 41'nci dakikada gelen golüyle ilk yarıyı 1-1 berabere kapattı. Ancak 79'ncu dakikada Bologna'dan Valiani'nin attığı gol skoru belirledi.



Maç süresince Ronaldinho en çok gol pozisyonu hazırlayan futbolcu oldu, ancak Milan yenilen taraf oldu.

