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Spor

Milan'a kötü haber

Andrea Pirlo'nun menajeri, kalçasından sakatlık yaşayan oyuncunun sahalardan iki ay uzak kalacağını açıkladı.

24 Eylül 2008 03:00


Andrea Pirlo'nun menajeri, kalçasından sakatlık yaşayan oyuncunun sahalardan iki ay uzak kalacağını açıkladı. 29 yaşındaki futbolcu geçen hafta salı günü antrenman da salatlanmıştı

 Pirlo'nun iki ay futboldan uzak kalacağı belirtildi. Futbolcunun menajeri de "Pirlo'nun sahalara iki aydan önce geri dönmesini beklemiyorum" diyerek bu bilgiyi doğruladı.

Son iki maçta FC Zurich ve Lazio karşısında forma giyemeyen tecrübeli orta saha, birkaç büyük maç daha kaçıracak gibi gözüküyor. Hafta sonu oynanacak Milano derbisinde görev yapamayacak olan Pirlo, Sampdoria ve Napoli maçlarında da forma giyemeyecek.

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