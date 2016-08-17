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Spor

Milan'a giden Jose Sosa, Beşiktaş antrenmanına çıkmadı

Sosa, yeni kulubü ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti

17 Ağustos 2016 00:28

Beşiktaş, ligin ilk haftasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Milan'a transfer olması beklenen Jose Sosa, çalışmada yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam gerçekleştirdiği antrenman sırasında tesislerde bulunan Arjantinli orta saha oyuncusu, daha sonra özel aracıyla buradan ayrıldı. Sosa, yeni kulubü ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde akşam gerçekleştirilen idmanın başında pas çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, ikinci bölümde gruplara ayrılarak hücum ve savunma uygulamaları üzerinde durdu.

Eurosport'taki habere göre, son bölümde dört gruba ayrılan siyah-beyazlılar, beşerli takımlardan oluşan turnuva maçları oynadı. Atiba Hutchinson, Eslem Öztürk, Mustafa Pektemek, Gökhan Gönül ve Tolgay Arslan'ın yer aldığı yeşil takım, turnuvada en fazla puanı toplayarak birinci oldu.

İdmanın sona ermesinin ardından bazı futbolcular kanatlardan gelen topları gole çevirmeye çalışırken, Ricardo Quaresma ile Cenk Tosun serbest ve penaltı vuruşları yaptı.

Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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