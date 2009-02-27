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Spor

Milan'a Bremen şoku!..

İtalyan ekibi AC Milan, 1-1'in rövanşında Werder Bremen ile sahasında 2-2 berabere kalarak UEFA Kupası'na veda etti.

27 Şubat 2009 02:00


İtalyan ekibi AC Milan, 1-1'in rövanşında Werder Bremen ile sahasında 2-2 berabere kalarak UEFA Kupası'na veda etti. 


Galatasaray'ın rakibi Hamburg

UEFA Kupası'nın favori ekiplerinden AC Milan, 4. tura yükselmeyi başaramadı.

Almanya'daki 1-1'lik maçın rövanşında Werder Bremen'i konuk eden AC Milan, 2-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve UEFA Kupası'nda 3. turda veda etti.

AC Milan'ın gollerini 26. dakikada penaltıdan Pirlo ve 33. dakikada Pato atarken, Werder Beremen'in golleri 68 ve 78. dakikalarda Pizarro'dan geldi.

ZİCO TURLADI

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico'nun çalıştırdığı Rus ekibi CSKA Moskova, 1-1'in rövanşında sahasında oynadığı maçta İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı 2-0 yenerek tur atladı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada CSKA Moskova'nın galibiyet gollerini 61. dakikada Zhirkov ve 90. dakikada Vagner Love attı. Rus ekibinde Caner Erkin forma şansı bulamadı.

DERELİ'NİN YÖNETTİĞİ MAÇTA CITY GÜLDÜ

FIFA kokartlı hakem Selçuk Dereli'nin yönettiği maçta İngiliz ekibi Manchester City, 2-2'nin rövanşında sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını 2-1 yenerek adını 4. tura yazdırdı.

Selçuk Dereli'nin yönettiği, yardımcılıklarını Cem Satman ve Mustafa Emre Eyisoy'un yaptığı karşılaşmada İngiliz ekibine galibiyeti getiren goller 73 ve 80. dakikalarda Bellamy'den gelirken, Kopenhag'ın tek golünü 90+3'te Vingaard attı.

METALİST HIZ KESMEDİ

UEFA Kupası 3. tur rövanş maçında Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımı 1-0 galip geldiği maçın rövanşında İtalya'nın Sampdoria takımı sahasında 2-0 mağlup ederek tur atladı.

1. turda Beşiktaş'ı eleyen,gruplarda da Galatasaray'ı 1-0 yenen Ukrayna ekibi, Sampdoria karşısında 30. dakikada Valyayev ve 40. dakikada Jajá'nın golleriyle galibiyete uzandı. 

TOPLU SONUÇLAR
CSKA Moskova * 2 - 0 Aston Villa
Metalist Kharkiv * 2 - 0 Sampdoria
Hamburg * 1 - 0 NEC Nijmegen
Twente 0 - 1 Marseille *
Wolfsburg 1 - 3 Paris S.G. *
Galatasaray * 4 - 3 Bordeaux
AC Milan 2 - 2 Werder Bremen *
Ajax * 1 - 1 Fiorentina
Manchester City * 2 - 1 FC Copenhagen
Standard Liege 1 - 1 Braga *
Stuttgart 1 - 2 Zenit *
Udinese * 2 - 1 Lech Poznan
Saint-Etienne * 2 - 1 Olympiakos
Deportivo La 1 - 3 Aalborg *
Tottenham H. 1 - 1 Shakhtar Donetsk *
Valencia 2 - 2 Dinamo Kiev *

 4. TUR EŞLEŞMELERİ
Hamburg - Galatasaray
Werder Bremen - St. Etienne
CSKA Moskova - Shakhtar Donetsk
PSG - Braga
Manchester City - Aalborg
Udinese - Zenit St. Petersburg
Marsilya - Ajax
Dinamo Kiev - Metalist Kharkiv

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