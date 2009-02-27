Milan'a Bremen şoku!..

Galatasaray'ın rakibi Hamburg

ZİCO TURLADI

DERELİ'NİN YÖNETTİĞİ MAÇTA CITY GÜLDÜ

METALİST HIZ KESMEDİ

TOPLU SONUÇLAR CSKA Moskova * 2 - 0 Aston Villa Metalist Kharkiv * 2 - 0 Sampdoria Hamburg * 1 - 0 NEC Nijmegen Twente 0 - 1 Marseille * Wolfsburg 1 - 3 Paris S.G. * Galatasaray * 4 - 3 Bordeaux AC Milan 2 - 2 Werder Bremen * Ajax * 1 - 1 Fiorentina Manchester City * 2 - 1 FC Copenhagen Standard Liege 1 - 1 Braga * Stuttgart 1 - 2 Zenit * Udinese * 2 - 1 Lech Poznan Saint-Etienne * 2 - 1 Olympiakos Deportivo La 1 - 3 Aalborg * Tottenham H. 1 - 1 Shakhtar Donetsk * Valencia 2 - 2 Dinamo Kiev *

4. TUR EŞLEŞMELERİ Hamburg - Galatasaray Werder Bremen - St. Etienne CSKA Moskova - Shakhtar Donetsk PSG - Braga Manchester City - Aalborg Udinese - Zenit St. Petersburg Marsilya - Ajax Dinamo Kiev - Metalist Kharkiv

UEFA Kupası'nın favori ekiplerinden AC Milan, 4. tura yükselmeyi başaramadı.Almanya'daki 1-1'lik maçın rövanşında Werder Bremen'i konuk eden AC Milan, 2-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve UEFA Kupası'nda 3. turda veda etti.AC Milan'ın gollerini 26. dakikada penaltıdan Pirlo ve 33. dakikada Pato atarken, Werder Beremen'in golleri 68 ve 78. dakikalarda Pizarro'dan geldi.Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico'nun çalıştırdığı Rus ekibi CSKA Moskova, 1-1'in rövanşında sahasında oynadığı maçta İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı 2-0 yenerek tur atladı.İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada CSKA Moskova'nın galibiyet gollerini 61. dakikada Zhirkov ve 90. dakikada Vagner Love attı. Rus ekibinde Caner Erkin forma şansı bulamadı.FIFA kokartlı hakem Selçuk Dereli'nin yönettiği maçta İngiliz ekibi Manchester City, 2-2'nin rövanşında sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını 2-1 yenerek adını 4. tura yazdırdı.Selçuk Dereli'nin yönettiği, yardımcılıklarını Cem Satman ve Mustafa Emre Eyisoy'un yaptığı karşılaşmada İngiliz ekibine galibiyeti getiren goller 73 ve 80. dakikalarda Bellamy'den gelirken, Kopenhag'ın tek golünü 90+3'te Vingaard attı.UEFA Kupası 3. tur rövanş maçında Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımı 1-0 galip geldiği maçın rövanşında İtalya'nın Sampdoria takımı sahasında 2-0 mağlup ederek tur atladı.1. turda Beşiktaş'ı eleyen,gruplarda da Galatasaray'ı 1-0 yenen Ukrayna ekibi, Sampdoria karşısında 30. dakikada Valyayev ve 40. dakikada Jajá'nın golleriyle galibiyete uzandı.