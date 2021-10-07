AC Milan şikayet etmişti; UEFA Cüneyt Çakır için kararını verdi

AC Milan ile Atletico Madrid arasındaki mücadeleyi yöneten Cüneyt Çakır, verdiği kararlar sonrasında UEFA'ya şikayet edilmişti. UEFA, Çakır için kararını verdi ve hataların VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'den kaynaklandığını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i konuk eden AC Milan, rakibine 2-1 yenilmişti. Son dakikada yediği golle yıkılan İtalyan ekibi, Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar konusunda eleştirilerde bulunurken Çakır'ı da UEFA'ya şikayet etti. UEFA ise Cüneyt Çakır'a verdiği yeni görev ile Türk hakemi suçsuz bulduğunu göstermiş oldu. Kararlardaki hataların ise VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'den kaynaklandığı açıklandı.

Calcio Mercato'nun haberine göre UEFA'ya Cüneyt Çakır'ın hatalı kararını şikayet eden AC Milan kulübüne cevap olarak pozisyonlarda kusurlu olan ismin VAR hakemi Bitigen olduğu belirtildi. Maçın VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'in yaptığı hata nedeniyle sonraki maçlarda böyle Cüneyt Çakır'ın Var hakemi olarak Hüseyin Göçek'e görev verileceği ifade edildi.

Pozisyonda Lemar'ın Kalulu'dan önce topa elle dokunmasının ardından VAR'dan Cüneyt Çakır'ın uyarılmadığını dile getiren UEFA, bu nedenle AC Milan'ın Çakır için yaptığı şikayetin görmezden gelineceğini açıkladı.