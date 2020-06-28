Milan, sahasında Roma'yı yıktı

İtalya Serie A 28. hafta maçında Milan, evinde konuk ettiği Roma'yı 2-0 mağlup etti. Milan'ın ikinci golünü Türkiye A Milli Takımı oyuncusu Hakan Çalhanoğlu attı.

İtalya Serie A 28. hafta maçında Milan ile Roma karşı karşıya geldi. Ev sahibi Milan, Roma'yı 2-0 mağlup etti. Roma'nın gollerini 76. dakikada Ante Rebic ve 89. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi, Roma'da ise Cengiz Ünder yedek kulübesinde maçı tamamladı. Roma'da Mert Çetin maç kadrosuna alınmamıştı.

Bu maçın ardından Milan puanını 42'ye çıkardı. Roma ise 48 puanda kaldı.