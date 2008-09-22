Milan nihayet kazandı



Henüz ilk haftalar olmasına karşın Serie A’nın en sürpriz sonuçlarına imza atan Milano temsilcisi Milan ilk galibiyetiyle 3. haftada tanıştı.



Bologna ve Genoa karşısında istediklerini sahaya yansıtamayan ve aldığı iki mağlubiyetle taraftarlarına şaşkınlık yaratan Milan Lazio engelini aşmasını bildi ve 3. haftada ilk puanlarıyla tanıştı.



Shevchenko, Ronaldinho gibi yıldızların yedek kulübesinde başladığı maçın ilk golü Seedorf'tan geldi. Ancak Lazio'nun yeni golcüsü Zarate skora dengeyi getirdi. İlk yarının sonucunu ise Zambrotta'nın golü belirledi. Barcelona'dan transfer edilen tecrübeli isim böylece Sheva ve Ronaldinho'ya nazire yapmış oldu.



İkinci yarıda genç Pato ve Kaka ile 2 gol daha bulan Milan maçı 4-1 kazanarak ilk galibiyetini aldı. Zirve de ezeli rakibi Inter'e kaldı.



