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Spor

Milan Lukac: Savunmamızla 1 puanı aldık

Süper Lig’in 12. Haftasında Beşiktaş’la 0-0 berabere kalan Akhisar’da 7 kurtarış yapan Lukac olası bir mağlubiyeti önledi

18 Kasım 2017 16:16

Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş, Ege ekibinin 32 yaşındaki kalecisi Milan Lukac’a takıldı. 3 sezondur Akhisar’da oynayan 1.97 boyundaki Sırp kaleci, Quaresma’nın penaltısı ile birlikte 7 önemli kurtarış yaparak sezonun rekorunu kırdı.

‘’Kariyerimde çok penaltı kurtardım’’

Quaresma’nın 10. dakikada penaltısını kurtaran Lukac, ‘’Penaltıda şanslıydım, kariyerimde çok penaltı kurtardım. Penaltı şans işidir” dedi. Sırp kaleci karşılaşma hakkında, “Beşiktaş kazanmayı hak etti diyebilirsiniz ama biz bugün savunmamızla 1 puanı aldık” değerlendirmesini yaptı. 

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Milan LukacAkhisarBeşiktaşBeraberlikSüper Lig7 kurtarış

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