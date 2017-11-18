Milan Lukac: Savunmamızla 1 puanı aldık

Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş, Ege ekibinin 32 yaşındaki kalecisi Milan Lukac’a takıldı. 3 sezondur Akhisar’da oynayan 1.97 boyundaki Sırp kaleci, Quaresma’nın penaltısı ile birlikte 7 önemli kurtarış yaparak sezonun rekorunu kırdı.

‘’Kariyerimde çok penaltı kurtardım’’

Quaresma’nın 10. dakikada penaltısını kurtaran Lukac, ‘’Penaltıda şanslıydım, kariyerimde çok penaltı kurtardım. Penaltı şans işidir” dedi. Sırp kaleci karşılaşma hakkında, “Beşiktaş kazanmayı hak etti diyebilirsiniz ama biz bugün savunmamızla 1 puanı aldık” değerlendirmesini yaptı.