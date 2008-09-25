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Spor

Milan kendine geldi

25 Eylül 2008 03:00

Serie A'ya çok kötü bir başlangıç yapan Milan, Lazio galibiyetinin ardından Reggina'yı da mağlup etti. 24. dakikada Borriello takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 59'da Corradi Reggina'ya beraberliği getirirken, 73. dakikada sahneye çıkan Pato takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Inter liderliği kaptırmadı

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Inter, Mourinho yönetiminde liderliğini sürdürüyor. Evinde Lecce'yi ağırlayan Inter Julio Cruz'un 79. dakikada attığı golle rakibini mağlup etti.


Serie A'da 4. Hafta sonuçları

Atalanta - Cagliari 1 - 0
Inter - Lecce 1 - 0
Chievo - Torino 1 - 1
Bologna - Udinese 3 - 0
Juventus - Catania 1 - 1
SS.Lazio - Fiorentina 3 - 0
Genoa - AS Roma 3 - 1
Napoli - Palermo 2 - 1
Reggina - AC Milan 1 - 2
Siena - Sampdoria 0 - 0


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