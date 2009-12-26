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Spor

Milan Jovanoviç'ten Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Sırp forvet Milan Jovanoviç, kendisine en iyi parayı Fenrbahçe'nin teklif ettiğini söyledi

26 Aralık 2009 02:00

T24 - Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Sırp forvet Milan Jovanoviç, kendisine en iyi parayı Fenrbahçe'nin teklif ettiğini söyledi. 


Belçika'nın Standart Liege takımında forma giyen Jovanoviç, Sırp medyasına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin üç yıl için net 12,5 milyon Avro ödemeye hazır olduğunu iddia ederek, böyle bir para teklifini başka hiç bir kulüpten alamayacağını ifade etti.


Aylardır Avrupa futbolunun ve özellikle Liverpool, Valencia, Milan, Hamburg, Schalke 04 gibi kulüplerin transfer gözdesi olan Jovanoviç, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi durumunda, Standart Liege Kulübü Başkanı'nın da buna karşı çıkmasını beklemediğini belirtti.


Katar'da Sırp doktor Popoviç tarafından ameliyat edildikten sonra Sırbistan'da tedavi gören Jovanoviç, şimdiye kadar hiç kimseye söz vermediğine dikkat çekti.
 

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