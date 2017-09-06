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Spor

Milan, Jose Sosa'nın transferi için Trabzonspor'la anlaştıklarını duyurdu

Arjantinli futbolcu, geleceği için karar verecek

06 Eylül 2017 16:07

AC Milan'ın Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Jose Sosa'nın transferi konusundaTrabzonspor ile anlaşmaya vardıklarını ve kararın artık Arjantinli oyuncuda olduğunu söyledi.

Massimiliano Mirabelli açıklamasında, "Jose Sosa için biz Trabzonspor ile anlaştık. Bundan sonrası oyuncuya kalmış. Trabzonspor, Sosa'yı istiyor ama bizi ilgilendirmeyen bazı dinamikler de var. Kesin imzalar atılmadıktan sonra bir şey diyemeyiz" sözlerini kullandı

Habertürk'te yer alan habere göre İtalya radyosuna konuşan Arjantinli futbolcunun menajeri Favio Bilardo, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Favio Bilardo, Sosa konusuna açıklık getirirken ''Türkler her gün Sosa'yı transfer ediyor. Türkler çok ilginç. Ancak Sosa, Milan'da kalmak istiyor'' şeklinde konuştu.

Beşiktaş'tan sonra kariyerine Milan'da devam eden Jose Sosa için Trabzonspor'un çok istekli olduğu belirtiliyordu. Arjantinli orta sahanın ismi Fenerbahçe ve Antalyaspor ile de anılmıştı.

Trabzonspor çok istekli

Arjantinli yıldız Jose Sosa'yı kadrosuna katmak için büyük uğraşlar veren ancak her defasında teklifi reddedilen Trabzonspor, Milan'a bir teklif daha yaptı.

Sky Italia'nın haberine göre, bordo-mavililer Sosa için Milan'a 6 milyon Euro, futbolcuya ise yıllık 5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi.

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