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Spor

Milan iyi başladı

UEFA Kupası'nın en büyük favorisi Milan, E Grubu'ndaki maçlarına galibiyetle başladı.

24 Ekim 2008 03:00



UEFA Kupası'nın en büyük favorisi Milan, E Grubu'ndaki maçlarına galibiyetle başladı.

Hereenveen ile karşlaşan Kırmızı siyahlilar, rahat bir galibiyet elde etti ve favori olduğunu ispatladı.

Hollanda'daki mücadelenin 16. dakikasında Jong A-Pin'inkendi kalesine attığı golle öne geçen Milan, etkili futbolunu sürdürdü ve 23. dakikada Gattuso ile farkı ikiye çıkardı.

69. dakikada Inzaghi bir gol daha bulan Milan, 86. dakikada Pranjic'in attığı penaltı golüne eingel olamadı ve mücadele 3-1 sona erdi. Milan, böylece 3 puanla gruplara başlamış oldu.

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