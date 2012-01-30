Milan İbrahimoviç'in bonservis bedelini belirledi

T24 - İtalya'nın A.C. Milan takımının 31 yaşındaki yıldız futbolcusu Zlatan İbrahimoviç'in bonservis bedelinin 150 Milyon Euro (350 milyon TL) olduğu açıklandı.



2010-2011 sezonun başından Barcelona'dan kiralanan, bu sezon başında da 24 milyon Euro karşılığında İspanyol kulübünden bonservisi alınan İbrahimoviç'in adı her transfer döneminde olduğu gibi, bu transfer döneminde de bir çok takımla anıldı.



Özellikle Manchester City ve Paris Saint German kulüplerinin yüksek maddi güçleri doğrultusunda İbrahimoviç'i kadrolarına katabilecekleri yönünde bir çok haber çıktı.



İsveçli futbolcunun menajeri Mino Raiola, Milan Kulübü başkanı Silvio Berlusconi ile bugün bir görüşme yaptığını ve Berlusconi'nin İbrahimoviç'in bonservis için 150 milyon Euro bedel biçtiğini açıkladı.



Raiola İtalyan medyasına konu ile ilgili yaptığı açıklamada İbrahimoviç konusunda kendisine bazı kulüpler tarafından teklifler geldiğini, bu teklifler üzerine Milan başkanı Berlusconi ile görüştüğünü ve Başkan Berlusconi'nin bonservis bedeli konusunda 150 milyon Euro rakımını belirlediği ifade etti.



Bu sezon başında Milan ile sözleşme imzalayan İbrahimoviç'in İtalyan kulübü ile olan kontratı 30 Haziran 2015 tarihinde sona eriyor.





