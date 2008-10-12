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Spor

Milan Gullit ile anlaştı

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Gullit, Milan'dan ayrılmasından 15 yıl sonra yeniden eski kulübüne geri döndü.

12 Ekim 2008 03:00


Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Gullit, Milan'dan ayrılmasından 15 yıl sonra yeniden eski kulübüne geri döndü.

Gullit, Milan'dan ayrılmasından 15 sene sonrasında eski kulübüne geri döndü.  Eski forvet oyuncusu Milan’a katıldı fakat futbol takımına değil.

Gullit, kulüp için kuzey Avrupa’da yeni yetenekler arayacak. Adriano Galliani ve spor direktörü Ariedo Braida ile görüşen eski futbolcu bu teklifi kabul etti. Carlo Ancelotti’nin de yakın arkadaşı olan Gullit, kupa müzesini gezdi, eski fotoğraflara baktı.

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