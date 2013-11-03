'Milan Fatih Terim'e teklif getirecek' iddiası

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'e eski göz ağrısı Milan’ın teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi

Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra A Milli Takım ile 2014 Dünya Kupası şansını zorlayan Fatih Terim, zorlu bir görev devralmıştı. Milli Takım'ın başında çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan Terim, Mayıs ayına kadar danışmanlık ve hocalık görevini sürdüreceğini belirtmişti. Galatasaray'ın başında 2 kez şampiyon olan ve 2 kez Süper Kupa'yı kazanan Terim, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final oynamıştı.

Eurosport Türkiye'nin haberine göre; Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdıktan sonra Serie A ve İtalyan futbol severlerde büyük iz bırakan Terim'e yeniden 'Çizme' kapıları açılabilir. Milan'da alınan kötü sonuçların ardından Allegri'nin koltuğu artık ciddi bir şekilde sallanıyor. Serie A'da son 4 sezondur Milan'In başında olan Allegri'nin suyu artık çok ısınmışa benziyor. İtalyan gazeteleri tarafından uzun zamandır eleştirilen Allegri, Fiorentina karşısında alınan yenilginin ardından adeta topa tutuldu.

Allegri'nin yerine Terim mi gelecek?

Milan'da görev yaptığı 4. sezonda da bir başarı yakalamayan Allegri, bu sezon da beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Milan, Serie A'da 11. hafta oynanırken sadece 12 puan toplayabildi. Puan tablosunda 10. sırada bulunan Milan, lider Roma'nın tam 19 puan gerisinde kaldı.

Şampiyonluk hayallerine şimdiden veda etmiş gibi gözüken Milan için çok büyük bir iddia ortaya atıldı. Başkan Galliani'nin, Allegri ile yolları ayırıp göreve Fatih Terim'i getirmek istediği ifade edildi. İtalyan gazetelerinde yer alan iddia, haberin forumlarında ve yorum alanlarında büyük yankı uyandırdı. Yorum yazan taraftarların neredeyse hepsi, Fatih Terim ile yeniden çalışılması gerektiğini ifade etti.