Milan'dan şampiyonluk yolunda kritik galibiyet

Serie A'da AC Milan, Fiorentina'yı 82. dakikada Rafael Leao'nun attığı golle 1-0 yendi. Maç fazlasıyla ikinci sıradaki Inter'le puan farkını beşe çıkartan AC Milano ekibi, bu sezonki 23. galibiyetini aldı.

AC Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada ligde şampiyonluk mücadelesi veren AC Milan ile orta sıralardaki Fiorentina'yla karşılaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 82. dakikada Rafael Leao attı.

Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin etti ve AC Milan, Fiorentina'yı 1-0 yenerek şampiyonluk için kalan haftalarda kritik bir galibiyet elde etmiş oldu.

AC Milan, bu galibiyetle puanını 77'ye çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. AC Milan, henüz bu hafta maçını oynamayan en yakın takipçisi Inter ile puan farkını da maç fazlasıyla 5'e çıkarmış oldu.

Bugünkü maçla AC Milan'ın yenilmezlik serisi de 13 maça çıktı. Konuk Fiorentina ise 56 puanla 7. sırada kalırken, ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.