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Spor

Milan Baros geri dönüyor

Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor'un formasını giyen Milan Baros sakatlığının ardında sahalara geri dönüyor

24 Eylül 2014 17:29

Yaşadığı ağır sakatlık sonrasında futbola ara veren Galatasaray ve Antalyaspor'un eski futbolcusu Milan Baros, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. 32 yaşındaki başarılı futbolcunun, Galatasaray'daki 5 yıllık futbol kariyerinin ardından gittiği ve altyapısından Banik Ostrava ile tekrar sözleşme imzalamaya yakın olduğu bildirildi.

Banik Ostrava'nın başkanı Petr Safarcik'in, Baros'un menajeri Pavel Paska ile bir araya geldiği ve anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağı kaydedildi.

Baros geri dönmeye istekli

Yaz aylarında, Çek Cumhuriyeti Federasyonu'nun bonservisi elinde olan oyuncular için tahsis ettiği bölgede idmanlar yapan Baros, "1 ya da 2 yıl daha oynamak isterim. Bunu başarabilmek için elimden geleni yapacağım" sözleri ile geri döneceğinin sinyallerini vermişti.

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon ocak ayında ön çapraz bağlarından geçirdiği sakatlık sonrasında ameliyat olmuştu.

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