-MİKROKREDİ 42 BİN KADINA UMUT OLDU ZONGULDAK (A.A) - 05.01.2010 - Türkiye Grameen Mikrokredi Programı (TGMP) kapsamında, 49 ilde hiçbir teminat ve kefil istenmeden 2003'ten itibaren 42 bin 306 kadına 74 milyon 122 bin 621 lira kredi verildi. Geçen yıl ağırlıklı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller olmak üzere 13 bin 229 girişimci kadın, toplam 32 milyon 947 bin 243 lira krediyi yatırıma dönüştürdü. TGMP Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk verdiği çeklerle 18 Temmuz 2003'te Diyarbakır'da başlayan uygulama 49 ildeki 65 şube aracılığıyla sürdürülüyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı öncülüğünde kentlerdeki valilikler işbirliğiyle yapılan kredi uygulaması kapsamında, kredi kullanan kadınların yüzde 27'si bakkal, terzi, kuaför, kafe, camcı, kasap, mermer dükkanı gibi iş yerleri açtı. Kadınların yüzde 18'i hayvan, sebze ve meyve, halı, hayvan yemi, biber ve boyacılık malzemesi alım satımı için kullandığı kredilerden yüzde 17'si süt ineği, keçi ve koyun yetiştiriciliğinde faydalandı. Kredilerin yüzde 16'sı el sanatları, çocuklar için kıyafet tasarımı, tatlı ve çeyizlik eşya yapımında, yüzde 10'u güzellik malzemesi satımı, bisiklet kiralama, motosikletle eşya taşıma, yüzde 8'i seyyar satıcılık ve yüzde 4'ü de sebze, pamuk ve buğday yetiştiriciliği gibi işlerde kullanıldı. TGMP Ankara Bölge Müdürü Esat Akgül, verilen kredilerde yüzde 100 geri dönüş oranı sağlandığını, insanlığa hizmet olarak gönüllü sosyal sorumluluk çerçevesinde hizmetin yerine getirildiğini söyledi. Uygulamanın 2011'de bütün illere yaygınlaşmasını hedeflediklerini anlatan Akgül, şöyle konuştu: ''Mikrokredi işlemlerinde, beş kişilik grup dinamiği uygulanmakta olup kişinin beyanı dışında evrak istenmemekte, teminat ve kefalet aranmamakta, icra ve mahkemeye asla müracaat edilmemektedir. Ticari bankalardan kredi alırken, ne kadar fazla teminatınız varsa o kadar fazla kredi alırsınız. Mikrokredi de ise 'ne kadar aza sahipsen, o kadar fazla önceliğin vardır' anlayışı hakimdir. Türkiye Grameen Mikrokredi Programı çerçevesinde, yeni mikrokredi şubeleriyle Türkiye İstatisik Kurumu verilerine göre yaklaşık 13 milyon yoksul kişiye ulaşılması mümkündür.'' Uygulamanın Türkiye'de yoksulluğun onurlu şekilde azaltılmasına önemli katkı sağlanabileceğine işaret eden Akgül, ''Sadece hibe şeklindeki yardımlarla insanlar, fakirlik ve açlık sınırının üstüne çıkarılamaz. Bu bakımdan, kendi hesabına çalışmayı özendiren ve daha onurlu iş yapmaya imkan veren mikrokredi uygulaması Türkiye'de 81 ilde ve bütün ilçelerinde yaygınlaştırılmalıdır'' dedi.