Mikonos adası sahibinden satılık

T24- Ekonomik krizden çıkış için kaynak arayan Yunanistan çözümü buldu. Guardian gazetesinin haberine göre Yunanistan sayısı 6 bini bulan adalarındaki kamu arazilerini satışa çıkarıyor. Başta sınırsız eğlence hayatıyla bilinen tatil cenneti Mikonos adası olmak üzere, Santorini, Kos ve Rodos adalarının satışı gündemde.

Borçları nedeniyle büyük mali kriz içindeki Yunanistan, art arda açıklanan kemer sıkma paketlerine yeni kaynak yaratma çabasında. Guardian gazetesi birinci sayfasından verdiği haberde Yunanistan’ın krizden çıkış için seçtiği yeni bir yolu aktardı: Yunanistan adalarını satışa çıkarıyor.

Gazete satışa çıkarılan adalar arasında, Yunanistan'ın başlıca turistik cazibe merkezlerinden biri olan Mikonos'un da olduğunu belirtiyor.

Gazetenin haberine göre, Yunanistan hükümeti adaların satışı ya da uzun vadeli kiralanmasıyla bu bölgelere yabancı yatırımcıları çekebilmeyi, böylece de yeni iş imkânları yaratılmasını umuyor.