T24 LogoT24 Logo
Spor

Mikel'in kaçırılan babası kurtarıldı LONDRA (A.A)

23 Ağustos 2011 13:44

-Mikel'in kaçırılan babası kurtarıldı LONDRA (A.A) - 23.08.2011 - Chelsea'de forma giyen Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel'in fidye amacıyla kaçırılan babası, polisin düzenlediği operasyonda kurtarıldı. Mikel'in idari işlerini yürüten Sport Entertainment & Media Group'tan yapılan açıklamada, 12 Ağustos'ta Nijerya'da kaçırılan Michael Obi'nin kurtarıldığı ve sağlığının yerinde olduğu bildirildi. Nijerya polisi, Michael Obi'nin, ülkenin kuzeyindeki Kano kentinde düzenlenen operasyonla kurtarıldığını ve 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24