-Mikel'in kaçırılan babası kurtarıldı LONDRA (A.A) - 23.08.2011 - Chelsea'de forma giyen Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel'in fidye amacıyla kaçırılan babası, polisin düzenlediği operasyonda kurtarıldı. Mikel'in idari işlerini yürüten Sport Entertainment & Media Group'tan yapılan açıklamada, 12 Ağustos'ta Nijerya'da kaçırılan Michael Obi'nin kurtarıldığı ve sağlığının yerinde olduğu bildirildi. Nijerya polisi, Michael Obi'nin, ülkenin kuzeyindeki Kano kentinde düzenlenen operasyonla kurtarıldığını ve 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti.