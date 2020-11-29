Mike Tyson ve Roy Jones gösteri maçında berabere kaldı

Eski ağır sıklet boks şampiyonu 54 yaşındaki Mike Tyson ile 4 farklı sıklette şampiyonluk yaşayan 51 yaşındaki Roy Jones gösteri maçında karşı karşıya geldi. İki eski boksör arasında ikişer dakikalıktan yapılan 8 rauntluk maç beraberlikle sonuçlandı.



ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da Mike Tyson ile Roy Jones arasında düzenlenen gösteri maçı beraberlikle sonuçlandı. İkişer dakikalık 8 raunttan oluşan maçta Tyson daha agresif olan taraf oldu.

Son olarak 2005'te ringe çıkan 54 yaşındaki Tyson, iki yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones karşısında daha agresif gözükse de iki boksörün birbirlerini yaralamaktan kaçındığı gösteri mücadelesi beraberlikle sona erdi.

İkisi de çok kariyerli

Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını almıştı. Jones'un ise kariyeri boyunca 47'sini nakavtla kazandığı 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.