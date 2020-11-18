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Spor

Mike Tyson, 15 yıl sonra ringe dönüyor

18 Kasım 2020 18:41

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ile 29 Kasım Pazar günü yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak.

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