-Mike Rodgers dopingli çıktı COLORADO SPRİNGS (A.A) - 20.08.2011 - Güney Kore'de gelecek hafta başlayacak Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılacak ABD takımında yer alan sprinter Mike Rodgers, doping kontrolünün pozitif çıkmasının ardından takımdan çıkarıldı. ABD Anti Doping Ajansının (USADA) açıklamasında, Rodgers'in geçici olarak müsabakalardan men edilmeyi ve takımdan çıkarılmayı kabul ettiği belirtildi. 26 yaşındaki Rodgers'ın, Daegu'daki şampiyonada 100 metre ve 4x100 metrede ABD'yi temsil etmesi planlanıyordu. 100 metrede 9.85 ile sezonun en iyi derecesini yapan Rodgers'ın geçen ay Lignano'daki yarışların ardından yapılan doping testinde yasaklı maddeye rastlanmıştı. Rodgers'ın menajeri, kontrolde rastlanan yasaklı maddenin bir enerji içeceğinde bulunduğunu söylemişti. Rodgers'ın yerine Trell Kimmons'ın takıma alındığı bildirildi. 13. Dünya Atletizm Şampiyonası, Güney Kore'nin Daegu kentinde 27 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.