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Dünya

Mike Pence, yeniden başkan yardımcısı adayı oldu

24 Ağustos 2020 18:44

ABD’de 3 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti, mevcut Başkan Yardımcısı olan Mike Pence’i yeniden başkan yardımcılığı için aday gösterdiğini duyurdu.

ABD'de 3 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti Mike Pence’i yeniden aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Mike Pence için Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden’ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris’in karşısında durabilecek kabiliyete sahip olduğunu söylemişti. (DHA)

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