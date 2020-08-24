Mike Pence, yeniden başkan yardımcısı adayı oldu

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-description m-b" data-flex-order="1">ABD’de 3 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti, mevcut Başkan Yardımcısı olan <strong>Mike Pence</strong>’i yeniden başkan yardımcılığı için aday gösterdiğini duyurdu.</p>\n<div class="detail-tools flex-start" data-flex-order="0">\n<p>ABD'de 3 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti Mike Pence’i yeniden aday gösterdi.</p>\n<p>ABD Başkanı <strong>Donald Trump</strong>, daha önce Mike Pence için Demokrat Parti'nin adayı <strong>Joe Biden’</strong>ın başkan yardımcısı adayı <strong>Kamala Harris</strong>’in karşısında durabilecek kabiliyete sahip olduğunu söylemişti. (DHA)</p>\n</div>\n</body>\n</html>