Mikail Boz'un 6 aylık cezası 1 haftaya düşürüldü

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Devran’ı, Ekşi Sözlük üzerinden eleştirdiği için 6 ay okuldan uzaklaştırılan Mikail Boz hakkındaki ceza 1 haftaya düşürüldü. Dekan Devran, Boz’un bazı öğretim üyeleri tarafından kullanıldığını ileri sürdü.



Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisi Mikail Boz, internet sitesi Ekşi Sözlük üzerinden Prof. Dr. Yusuf Devran’ın önce bölüm başkanı olmasını, ardından kısa sürede dekan olmasını eleştirmiş, başarılı öğrenci 6 ay okuldan uzaklaştırma cezası almıştı. Prof. Devran’ın Hürriyet’e “Özür dilesin elimden geleni yapayım” dediği gün Fakülte Yönetim Kurulu, Boz’un 6 aylık uzaklaştırma cezasını 1 haftaya düşürdü. Bianet’e konuşan Mikail Boz, cezanın tümüyle kaldırılmasını tercih edeceğini ancak bir önceki cezaya kıyasla durumun olumlu olduğunu belirterek, “Yasal olarak bana bir kağıt ulaşmadı. Sene kaybım olmayacağı için memnunum ancak ceza almamam gerekirdi” dedi.

Uludağ, İTÜ sözlüğü aradım, çıkardılar



Karar açıklanmadan önce Prof. Dr. Devran şunları söyledi: “Benim haysiyetime, şerefime dil uzatılıyor. Mahkemeye başvurma hakkım vardı, onu kullandım. Bana bu çocuk üzerinden oyun oynanmak isteniyor. Bu mesele organize. Çıksın televizyonlarda ‘Hocamdan özür dilerim’ desin. Bu erdemdir. Onun için elimden geleni yapayım. Çok incindim. Benim hakkımda Ekşi Sözlük’te iddialar olmaya başlayınca ben bütün sosyal medyada iftira atanlarla ilgili çalışma yaptım. İTÜ Sözlük ve Uludağ Sözlük’te de aynı iddialar vardı. Onlar bazı iftiraları çıkardılar.

Ekşi Sözlük bu işin reklamını yapıyor



Ekşi Sözlük bu işin reklamını yapıyor. Bana, ‘Git, Savcılığa başvur’ dediler. Savcılığa başvurdum. Disiplin soruşturması açtım. Üniversite Yönetim Kurulu bir muhakkik atadı. Ben bunun arkasında Mikail Boz olduğunu bilmiyordum. Üzüldüm. Kendisini davet ettim, ‘Benim de oğlum var. Ama bu hakaret ve yanlış’ dedim. Fakülte Yönetim Kurulu karar aldı.

Özgürlükten yanayım, YÖK’e karşıyım



Kişisel olarak bir üniversite ortamının özgür olmasını istiyorum. YÖK’ün kaldırılmasını savunan ben, disiplin yönetmeliğinin kaldırılması yönünde karar çıksa ilk imzayı atarım. Okulumda tutuklu öğrenciler var. Bu öğrenciler ellerinde kelepçelerle her zaman koridorlarda gezdirilerek sınıflarda sınava sokuluyordu. Bu çocukların onurları incinmesin diye sınavları hapiste yaptırmaya başladık.

Okuldaki bazı hocalar onu kullanıyor



Ancak, bir üniversite ortamında kişisel çıkarlar için bir öğrenciye tetikçilik yaptırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu çocuk belirli kişi ve mihraklar tarafından kullanıldı. Bu çocuk okuldaki bazı hocalar tarafından kullanılıyor. Mikail Boz, 2 yıl önce Kocaeli Üniversitesi’nden 2.96 ortalama ile bize geliyor. Okul birincisi değil. Olayın arkasında çok derin ilişkiler var. Çocuk üzerinden bana zarar vermek istiyorlar. Ailemde, parasal ilişkilerde ya da başka bir şey bulamadılar şimdi beni bununla yıpratmak istiyorlar.”

Mikail Boz ne demişti?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Mikail Boz, fakültenin dekanı Prof. Dr. Yusuf Devran hakkında www.eksisozluk.com adlı sitede şunları yazmıştı: “Biraz tepeden inme biçimde getirilmiş gibi görünüyor. Günahlarını almayalım ama özgeçmişinde ‘samanyolu tv deneyimi hemen göze batıyor’... Marmara İletişim’de dördüncü ayını tamamlamadan atı aldığı gibi Üsküdar müsküdar bırakmayan, dekanlığa yerleşen profesör. Meğer herif ‘marmara iletişimin mesihi’ imiş, şimdiden tepeden dekan oldu. Pek yakında rektör olursa şaşırmayacağım.”



