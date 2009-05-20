Mijatovic veda etti



Real Madrid kulübünün spor direktörü Pedja Mijatovic, kulüp başkanı Vicente Boluda ile anlaşarak sözleşmesini feshetti.



Real Madrid Spor Direktörü Pedja Mijatovic’in, kulübünden ayrıldığını açıklandı.



Real Madrid'in eski başkanı Ramon Calderon ile birlikte 2006 yılında spor direktörü olarak göreve gelen Mijatovic, genel kuruldaki oy kullanma skandalına karıştığı için Calderon'un istifa etmesinin ardından en çok eleştirilen ve gitmesi için basının baskısı altında kalan kişiydi.



Normalde 2010 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Mijatovic, başkan Boluda ile bir anlaşmaya vararak istifa ettiğini duyurdu.



Mijatovic, gelecek haziran ayında yapılacak kulüp başkanlığı seçimleri sonunda göreve gelecek yeni yönetime başarılar dileyerek, Real Madrid kulübündeki çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti.



