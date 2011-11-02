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Mihriban da yenik düştü BİTLİS (A.A)

02 Kasım 2011 19:40

-Mihriban da yenik düştü BİTLİS (A.A) - 02.11.2011 - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki hain saldırıda ağır yaralanan 17 yaşındaki Mihriban Eraslan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vali Nurettin Yılmaz, Güroymak'ta polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve ilk müdahalesi Bitlis Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Mihriban Eraslan'ın, burada yaşamını yitirdiğini söyledi. Yılmaz, Mihriban Eraslan'ın hayatını kaybetmesiyle, patlamada yaşamını yitiren sivil vatandaş sayısının 6'ya yükseldiğini belirtti. -Olayın geçmişi- 18 Ekimde, Güroymak ilçe girişinde düzenlenen hain saldırıda 5 polis memuru şehit olurken, patlama esnasında yoldan geçen kamyonette bulunan Hiranur Eraslan (4) ve Ferit Eraslan isimli kardeşler ile amcaları Cahit Eraslan hayatını kaybetmişti.  Olayda ağır yaralanan Esra, Elif (10) ve Mihriban Eraslan (17) da yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Ancak Elif ve Esra Eraslan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Bitlis Devlet Hastanesi'nden, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Mihriban Eraslan da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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