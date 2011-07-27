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MİHALIÇÇIK'TA GERGİNLİK SONRASI TAHLİYE MİHALIÇÇIK (A.A)

27 Temmuz 2011 18:08

-MİHALIÇÇIK'TA GERGİNLİK SONRASI TAHLİYE MİHALIÇÇIK (A.A) - 27.07.2011 - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde çalışan geçici tarım işçileri, güvenlik güçlerinin gözetiminde ilçeden tahliye ediliyor. İlçeye bağlı Ömerköy yakınlarındaki boş arazide konaklayan yaklaşık 150 kişinin eşyaları kamyonlara yüklendi. Kamyonlar ve tarım işçilerini taşıyan otobüsler, Afyonkarahisar'a gitmek üzere köyden ayrıldı. Tarım işçilerinin sorumlusu Mehmet Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kiraz toplamaya gidecek araca binmek isteyen iki kişinin tartışmasıyla başlayan olayların kendilerini üzdüğünü söyledi. Herkesin ekmek parası peşinde olduğunu ifade eden Karataş, şöyle konuştu: ''Türk-Kürt kardeştir, hepimiz ekmek parası peşindeyiz. Şanlıurfa'dan buraya ekmeğimizi kazanmaya geldik. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Böyle bir olayın Kürt-Türk çatışması şeklinde yansıtılması doğru değil. Buraya 20 günlüğüne gelmiştik. Süremiz dolmadan buradan ayrılıyoruz. 3 günlük işimiz kalmıştı. Bu olay nedeniyle erken ayrılıyoruz. İlçe halkının yaptığı olay doğru değil. Can güvenliğimiz olmadığını düşünerek AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nu aradık, yardım istedik. Onun da devreye girmesiyle olaylar yatıştı.''

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