-MİHALIÇÇIK'TA GERGİNLİK MİHALIÇÇIK (A.A) - 27.07.2011 - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen tarım işçileri ile ilçe halkı arasında kiraz toplama meselesinden çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ömerköy'de yaklaşık 300 kişi arasında kiraz toplama meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Osman ve Yaşar Çay kardeşler bıçakla, 6 tarım işçisi ise darbedilerek yaralandı. Bıçakla yaralanan 2 kişi Eskişehir'e sevk edildi, diğer yaralılar ilçede tedavi altına alındı. Jandarma ve polis güvenlik önlemi aldı. İlçeye Eskişehir'den takviye çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Güvenlik güçleri, olaylara karıştığı iddia edilen bazı kişileri gözaltına aldı. İlçe halkı, yan yana olan jandarma ve polis binaları önünde toplandı. Olayı protesto eden vatandaşlar, Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okudu. İlçeye dışarıdan gelen mevsimlik tarım işçileri 4-5 belediye otobüsüne zarar verdi. Kaymakam Zekeriya Göker ve Belediye Başkanı Ümit Güven, vatandaşları sakinleştirmeye çalışıyor.