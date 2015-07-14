Migros’un devri için Rekabet Kurulu'nun şartı ortaya çıktı

Rekabet Kurulu’nun, Migros’un devrine, Anadolu Grubu’nun ticari teamüllere uygun olarak rakiplerinin raf payını koruyacağına ilişkin taahhüt vermesi koşuluyla izin verdiği ortaya çıktı. Bu karar ile Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden Migros’un yönetimi aynı zamanda Efes Pilsen ve Coca Cola gibi markaların Türkiye’deki üreticisi olan Anadolu Grubu’na geçti.

Hürriyet’ten Hülya Güler’in haberine göre; Anadolu Efes ile Türkiye’nin yanı sıra Rusya ve Orta Asya bira pazarının da önemli bir oyuncusu olan, Anadolu Endüstri Holding’in Migros’un alımı için 7 aydır Rekabet Kurulu onayını bekliyordu. Ancak dün kararı internet sitesinde yayınlayan Rekabet Kurulu’nun, Anadolu Grubu’na şartlı onay verdiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Tuborg’un şikâyeti üzerine Rekabet Kurulu, Anadolu Grubu’na ticari teamüllere uygun olarak rakiplerinin raf payını koruyacağına ilişkin taahhüt vermesi koşuluyla izin verdi.

Türkiye’nin organize perakende sektörünün önemli oyuncusu Migros’un 1200 yakın şubesi bulunuyor. Bira ve alkolsüz içecek pazarının önemli bir oyuncusu olan Anadolu Grubu ise, perakende mağazacılıkta “Ekomini” markasıyla açtığı 1000’e yakın küçük formatlı marketlerle faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla Anadolu Grubu’nun geçen ekim ayında Migros’u almak üzere verdiği teklif ilk etapta, başta Anadolu Efes olmak üzere Grubun ürünleri için satış kanallarının güçlendirilmesi olarak yorumlanmıştı.

Ancak Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan teklifin Anadolu Efes’e satış kanalı oluşturulması amacıyla atılmış bir adım olmadığını belirterek, “Migros Efes satışlarında yüzde 4 civarı paya sahip. Bunun için bu kadar önemli bir para verilmez. Bu yeni bir sektörde büyüme stratejimizin sonucu olarak okunmalı” demişti.

Nihai fiyat devirden sonra netleşecek

Anadolu Grubu’nun geçen yıl ekim ayında Migros’un yüzde 40.25 hissesini yaklaşık 1.8 milyar TL fiyata almak üzere başlattığı süreç yarın yapılacak devir işlemleri ile resmen tamamlanacak. Böylece 2008’de Migros’un yüzde 50.83 hissesini Koç Holding’den 2 milyar Euro’ya satın alan ve sonraki alımlarla hissesini yüzde 80.51’e çıkaran İngiltere merkezli fon şirketi BC Partners da Migros’tan kısmen çıkış yapmış olacak. Rekabet Kurulu’nun inceleme sürecinin uzaması nedeniyle satış fiyatının revize edileceği duyurulmuştu. Dolayısıyla nihai fiyatın devirden sonra netleşmesi bekleniyor.

Yüzde 19.45’i halka açık olan Migros’ta 15 Temmuz’daki hisse devrinin ardından yönetim kontrolü Anadolu Grubu’na geçecek. Bu tarihten sonra yapılacak genel kurulda ise, Migros’un yönetim kurulunda değişiklik olacak. Tuncay Özilhan, yapılacak değişiklik ile ilgili şu anda bilgi vermesinin doğru olmadığını belirtti.

Anadolu Grubu’nun verdiği taahhütler özetle şu şekilde:

Migros’un bira pazarında Anadolu Efes’in mevcut ya da yeni girecek tüm rakipleriyle ticari ilişkilerinin ticari teamüllere uygun ve objektif koşullar içinde devam ettirilmesi.

Bu konunun gözetimi ve denetimi konusunda bir sistematik oluşturulması.

Anadolu Grubu şirketlerinin perakende sektörü içinde Migros’un rakipleri olan şirketlerle ticari ilişkiler kapsamında elde ettiği bilgilerin Migros ile paylaşılmaması.

Migros’un Anadolu Grubu şirketlerinin faaliyet gösterdiği pazarlardaki rakipleri ile ticari ilişkiler kapsamında elde ettiği ticari açıdan hassas bilgilerin Anadolu Grubu şirketleri ile paylaşılmaması.